最高檢察署今年再度找來全國10名俊男美女檢察官，拍攝「守護台灣」的一系列反賄選海報（最高檢提供）

最高檢察署今年再度找來全國10名俊男美女檢察官，拍攝「守護台灣」的一系列反賄選海報（最高檢提供）

最高檢察署今年再度找來全國10名俊男美女檢察官，拍攝「守護台灣」的一系列反賄選海報（最高檢提供）

最高檢察署今年再度找來全國10名俊男美女檢察官，拍攝「守護台灣」的一系列反賄選海報（最高檢提供）

最高檢察署今年再度找來全國10名俊男美女檢察官，拍攝「守護台灣」的一系列反賄選海報（最高檢提供）

最高檢察署今年再度找來全國10名俊男美女檢察官，拍攝「守護台灣」的一系列反賄選海報（最高檢提供）

為提高2024年總統大選的反賄選宣導的能見度，最高檢察署及檢察總長邢泰釗繼2022年找來多位年輕檢察官拍攝「吸睛」的反賄選海報後，今年再度找來全國10名俊男美女檢察官，拍攝「守護台灣」的一系列反賄選海報，以鼓勵國內年輕世代共同「對賄選說不」。

最高檢表示，因應明年總統副總統與立法委員二合一選舉，強力嚴防境外勢力、錯假訊息及選舉賭盤介入選舉等不法行為，強化反賄選及查察賄選決心宣傳實效，提高新世代認同，喚起年輕人參與公共事務。

經由司法官學院與全國地檢署推薦，特別邀請台北地檢署檢察官陳品妤、謝仁豪；新北地檢署檢察官粘鑫、吳姿穎；桃園地檢署檢察官王海青；苗栗地檢署檢察官曾亭瑋；台中地檢署檢察官侯詠琪、趙維琦；高雄地檢署檢察官尤彥傑；宜蘭地檢署檢察官蔡明儒10人共同參與首波海報拍攝。

最高檢表示，本次參與拍攝的檢察官均為機關推薦之優秀新世代檢察官，希望透過檢察官同心協力共同策劃，以創意呈現新世代檢察官風貌，吸引年輕世代關注選舉公正性。

最高檢強調，為維護選舉的公正性，本次反賄選海報重點鎖定「阻絕境外勢力、杜絕假訊息干擾、嚴查選舉賭盤」主題，本次策劃係由檢察官同心協力共同策劃製作而成，有別過往傳統性宣傳海報，而採用全新設計方式，呈現檢察官嶄新風貌，藉以引起年輕世代共鳴，共同支持公正選舉，進而勇於提出檢舉賄選。