宜蘭縣礁溪鄉一家飯店頂樓，今天（15日）上午10時許發生火警，宜蘭縣消防局出動5個分隊前往救援，火勢在10時40分撲滅，無人員傷亡。
發生火警的飯店共6層樓，火警在頂樓，主要作為花園，上午10時15分消防隊員抵達後，人員已全數疏散，警義消布線搶救，火勢在10時34分控制、10時40分撲滅，無人員傷亡。
消防局表示，現場為頂樓加蓋堆放雜物處起火燃燒，火警發生原因仍待調查。
宜蘭縣礁溪鄉一家飯店頂樓，今天（15日）上午10時許發生火警，宜蘭縣消防局出動5個分隊前往救援，火勢在10時40分撲滅，無人員傷亡。
發生火警的飯店共6層樓，火警在頂樓，主要作為花園，上午10時15分消防隊員抵達後，人員已全數疏散，警義消布線搶救，火勢在10時34分控制、10時40分撲滅，無人員傷亡。
消防局表示，現場為頂樓加蓋堆放雜物處起火燃燒，火警發生原因仍待調查。
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