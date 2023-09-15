台南一名人妻今年3月與外遇對象同遊日本，期間發生爭執意外曝光2人婚外情，正牌丈夫阿祥（化名）發現自己戴綠帽，而小王分手後還用妻子的信用卡購買金飾、騷擾家人，讓他憤而提告求償30萬元。法庭審理時，小王透露「她的外遇對象不只我一人」，只對他提告並不公允。法官判小王應賠償20萬元，可上訴。

據判決書指出，阿祥（化名）控訴小王遲於2020年7月已知妻子已婚，仍與妻子逾越男女正常來往，多次共同出遊及發生性行為。今年3月中旬，妻子與小王同遊日本，期間發生爭執，才讓2人外遇曝光

阿祥表示，同年3月18日妻子與小王分手，分手隔日小王使用妻子信用卡購買金飾，並傳送訊息希望繼續聯絡，被封鎖後，小王仍透過臉書及Line騷擾妻子好友，並向2人兒子發送短信，不斷詆毀妻子，他忍無可忍最終決定向小王提告求償30萬。

法庭審理時，小王坦承與人妻發生外遇，但強調2人認識時，人妻自稱未婚，而他當時已婚，在人妻逼迫下與前妻離婚，他當時才知道人妻為有夫之婦，但因已無法割捨感情，且對方也表示會盡快離婚，才繼續交往。

小王表示，與人妻於2021年10月14日分手，回復為朋友關係，後來又復合，並一同至北海道旅遊。今年1月人妻向他承認另與前男友交往，2人再度協議分手，「但她又不想放棄與我交往，所以形成複雜關係。她的外遇對象不只我一人，只對我提告並不公允」。

法官認為小王與人妻有「超友誼」之親密行為，已侵害阿祥配偶權，對其精神自有相當打擊，並受有精神上之痛苦，阿祥請求賠償其所受非財產上之損害，自屬有據。

法官審酌雙方教育程度、身分、地位、經濟狀況，小王侵害行為態樣、行為後態度、阿祥所遭受精神上痛苦之程度等一切情狀，認阿祥得請求之精神慰撫金以40萬元為適當。

法官認為，侵害阿祥配偶權之侵權行為人，為小王與人妻，自應平均分擔債務，因此小王應賠20萬元，可上訴。