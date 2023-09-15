農業部進口蛋把關出包，導致各縣市都有進口蛋陸續下架，台中市府要求農業部提供巴西蛋的流向，但中央稱「不方便給」； 市長盧秀燕昨表示不懂中央為何這麼保密，強烈要求一定要提供。立院國民黨團15日再舉行記者會，直呼「中華民國行政部門好大的官威」，地方政府除了要接收全民焦慮，還要看農業部臉色辦事。

立委洪孟楷提到，農業部有什麼好不方便給的？地方政府的衛生單位要向農業部請教進口雞蛋流向，農業部回應不方便給，「是不知道、不方便還是不能給？要說明清楚吧？農業部有那麼傲慢嗎？現在中華民國行政部門有那麼大的官威，高興給就給，不高興就不給。」

洪孟楷強調，國人的食品安全，大家都緊張，卻還要看農業部的臉色辦事。盧秀燕市長昨才會開第一槍，說農業部一定要給，要讓縣市政府充分掌握，才能夠儘速追查幫人民把關，綠營執政縣市長難道認為這不重要嗎？難道認為進口蛋進入到綠營執政縣市沒問題嗎？你們不用完全掌握嗎？不用去稽查，不用去了解嗎？

國民黨團首席副書記長李德維則強調，民眾知的權利都不能滿足，農業部長陳吉仲在做什麼？請問依法行政，農業部忘了嗎？