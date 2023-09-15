41歲女星全智賢過去以《我的野蠻女友》、《來自星星的你》走紅，她2012年嫁給富二代崔俊赫，兩人富上加富，傳聞累計了上億身家，沒想到近日公布的一份「韓國最有錢女星排行榜」，全智賢竟以1500萬美元（約47億台幣）居第九名，第一名則是氧氣美女李英愛，身家高達4000萬美元（約127億台幣）。

韓國戲劇及電影風潮近年席捲全球，據《香港01》報導，近日外媒曝光一份韓國最有錢女星統計排行榜，從第十名起分別是朴信惠、全智賢、崔智友、金泰熙、宋慧喬，都是相當出名的韓國女演員，而從第五名起是身家約3200萬美元（約10億台幣）的河智苑、朴寶英，及以歌手身分出道轉戰演員成功的秀智，28歲的她過去以《初戀築夢101》被封為國民初戀，身家約為3500萬美元（約111億台幣）。

2018年結婚的崔智友被列為有錢女星排行榜第八名。（圖／中時資料照片）

而第二名是會唱歌、會演戲的IU（李知恩），現年30歲的她累積了3900萬美元（約124億台幣）的財富，而榜首是演出《大長今》闖出知名度的李英愛，以4000萬美元（約127億台幣）得到韓國最有錢女星頭銜，她現年52歲，2009年與大20歲的旅美韓僑企業家老公鄭豪泳結婚，並育有一對龍鳳胎。

與RAIN婚姻甜蜜的金泰熙搶下有錢女星排行榜第七名。（圖／中時資料照片）

李英愛是韓國演藝圈中號稱從未動刀整型過的女星，丈夫也來頭不小，原本任職於美國大型IT公司，後來回韓國擔任電訊公司總經理，傳聞李英愛老公的身家高達2兆韓元（約480億台幣），過去韓國節目《聽到傳言》報導李英愛的億級豪宅，總面積至少百坪，原本外界傳出李英愛家中請了約20多位傭人，但該節目當時表示，據可靠消息指出，其實李英愛夫妻僅請了一名保全和打掃阿姨而已，並無謠言所說的這麼誇張。