鴻海創辦人郭台銘昨（14日）上午召開記者會宣布女星賴佩霞為副手人選，而網路上也傳出民眾黨總統參選人柯文哲的副手人選，是前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮，掀起一片討論聲浪。但對此民眾黨回應，目前人選還在尋覓中。

今有網友在《批踢踢》上討論「傳柯文哲副手鎖定鄒開蓮」，並詢問大家怎麼看？有人留言回應「又在放消息了？」「也要人家願意吧？」「誠心建議離柯遠一點」、「又是政治素人？」「不清楚是誰」、「2024選舉，副總統全是女士」。

民眾黨團副主任、發言人楊寶楨今受訪時說，副手還沒定案，還在洽詢各界優秀人選、盤點外界推薦人選，確定後會向外界報告。

楊寶楨是在民眾黨團今「國防報告書體檢！政策避重就輕？」記者會後，被問到前述問題時回應，現在還在洽詢各界優秀人選，目前副手還沒定案，當然現在大家可能有一些傳言，或是有一些這個推薦的人，因此民眾黨都還在綜合做盤點，最後確定會再跟外界報告。