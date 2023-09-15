第六屆海峽兩岸青年發展論壇今日上午在大陸浙江杭州舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞時首先宣讀中共總書記習近平的賀信內容，希望兩岸青年堅定走兩岸關係和平發展正確道路，把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人手中。

第六屆海峽兩岸青年發展論壇以「同心合力迎亞運，攜手共繪新藍圖」為主題，來自兩岸的300多名青年學生代表、大陸全國台企聯及部分台協會長參與論壇。大陸國台辦主任宋濤、中共浙江省委書記易煉紅、國民黨前主席洪秀柱等人出席致詞。

宋濤首先宣讀習近平的賀信內容指，希望更多兩岸青年成為同心同行、攜手打拚的好朋友好夥伴，為推動兩岸關係的和平發展不斷貢獻青春力量。歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，並希望兩岸青年堅定走兩岸關係和平發展正確道路，把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人手中。

宋濤指出，我們將持續為兩岸青年交流交心、互學互建提供更多的平台，為台灣青年來大陸學習、就業、創業生活創造更好的條件，讓台灣青年樂意來、融得進、發展好，不斷提升獲得感、幸福感、認同感。他很高興地看到，兩岸青年一道成為本屆杭州亞運的火炬手志願者，以實際行動詮釋了論壇的主題。

宋濤續指，堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係才能和平發展，台灣台海才有和平安寧，兩岸同胞的利益福祉才有保障。「兩岸關係好，台灣才會好」。民進黨當局勾連外部勢力、謀獨挑釁，犧牲台灣同胞利益，把台灣帶向兵凶戰危的行徑，把台灣青年推向危險的戰場。

宋濤強調，青春最美好，和平最寶貴。當前兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇，希望兩岸青年堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係回到和平發展正確道路，為兩岸關係和平發展增添新生的力量，注入青春的活力。

宋濤表示，中華優秀傳統文化是兩岸同胞的根和魂，希望兩岸青年堅定文化自信，堅持守正創新。而文明不可斷的共同信念，決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心，我們也以最大的誠意，盡最大的努力，給予最大的空間，爭取和平統一的前景。