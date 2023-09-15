紅襪面臨5成勝率保衛戰，甚至有可能遭遇連續2年分區墊底的慘況，外界普遍猜測球季結束後，紅襪總管布魯姆（Chaim Bloom）的烏紗帽會被摘掉，顯然球團已等不及，15日搶先將布魯姆辭退，將另覓適任人選。

自從2019年加盟紅襪以來，布魯姆展現優異的操盤功力，改善自家全美聯最差的農場系統，大幅提升至聯盟第3水準，2021年更是以外卡身分，將世仇洋基、單季百勝的光芒斬落，驚奇闖進美聯冠軍賽，布魯姆也在任內和狄弗斯（Rafael Devers）簽下10年3.13億美元長約，留住這位長打火力十足的明星三壘手。但顯然紅襪高層對布魯姆的期待更高。

美媒《YardBarker》分析紅襪開除布魯姆的原因，第一是雖然成功送走續約未成的明星外野手貝茲（Mookie Betts），避免空手而歸，但換回的佛度戈（Alex Verdugo）被爆出觸發球隊紀律、康納王（Connor Wong）還未成氣候，丟出MVP等級球員的紅襪沒有獲得可觀的回報。

其次則是季中交易決策不周，本季紅襪一度距離季後賽資格只有1.5場差距，選擇維持陣容力拚最後兩個多月的賽程，卻換來退出競爭行列的結果。上賽季布魯姆則是在季中送走球隊寵兒瓦斯奎茲（Christian Vázquez），補進湯米芬姆（Tommy Pham）、荷斯莫（Eric Hosmer）等戰力也未能帶來實質幫助，紅襪近兩年在8月分的戰績都未滿5成。