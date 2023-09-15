權值股今日漲跌互見，晶圓雙雄台積電(2330)開低震盪，股價於盤下狹幅小跌，在季線附近進行攻防，聯電(2303)同樣開低震盪，跌幅約0.6%；聯發科(2454)砸2500萬美元(折合新台幣約7.97億元)入股Arm，預計持股0.05%，今日股價啟動慶祝行情，股價大漲約2.5%，最高衝上753元；鴻海(2317)震盪於平盤附近，目前糾結於5日線、月線。

台股盤勢今日陷入震盪，電子族群呈現零星點火，高價IC設計股強勢演出，祥碩(5269)因持股文曄(3036)，文曄併Future題材發酵，祥碩業外收益吃補丸，今日一度攻上漲停，盤中也有逾8%的漲幅演出，股王信驊(5274)漲幅也約1.5%，譜瑞-KY(4966)漲幅也在1%~1.5%區間震盪，創意(3443)逆勢抗跌小漲。除高價IC設計外，威盛(2388)一度攻上漲停，愛普*(6531)、晶豪科(3006)漲幅逾3.5%。

IC設計通路文曄(3036) 以38億美元全現金收購Future Electronics Inc(Future)的100%股份，開盤即鎖住漲停，買單高掛，競爭對手大聯大(3702)無懼文曄壯大，漲幅也逾2%。

航運股今日多頭啟航，貨櫃三雄長榮(2603)大漲逾8%，陽明(2609)、萬海(2615)盤中漲幅也逾4%。散裝航運新興(2605)、裕民(2606)大漲逾7%，中航(2612)、四維航(5608)也上漲約5%。

分析師表示，台股站上月線以上，近一週相對弱勢的電子族群出現翻揚，但今日持續反覆在季線攻防，在為穩定站上前，短期主流族群可能還是會持續輪動，在震盪的盤勢中，還是先以逢低布局為主，避免追高墊高持有成本。族群面中，電子可留意DRAM、IP類股，傳產留意具題材的軍工航太及風電能源、汽車等族群。