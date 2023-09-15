一名女網友分享，去超商買東西，意外遇到男女店員大吵，因為女生生理期來想上廁所，男生卻以客人很多為由拒絕，還責怪女店員「為什麼不能忍一下？」引起網友討論，不少人看呆直呼「可以控制的話，為什麼還要衛生棉？」

一名女網友在Dcard上分享，前幾天去超商買東西的時候，看到結帳隊伍超級長，她一度想要放棄排隊，但聽到男女店員的對話以後，不知不覺就排了下去，因為這段對話真的很扯，特別是對於女生來說，聽到真的會滿頭問號。

女網友表示，男女店員發生爭執，起因是女店員因生理期來很不舒服，想去廁所換衛生棉卻遭到男店員拒絕，認為現在一堆人排隊等結帳，女店員離開工作崗位可能害兩人一起被客訴，因此男店員不耐煩地說「不能忍一下？」並舉自己為例，說他很想上廁所或拉肚子都能忍，為什麼女生就不行？

女網友指出，男店員荒謬的言論終於逼哭了女店員，因為女店員值自己的班的時候，就因為很忙而無法上廁所，如今明明已經下班，卻因為同事遲到被迫代班，想去上廁所還被阻攔，真的超級委屈。

女網友也說，不少客人側目看著兩人吵架，最後有一位客人看不下去，直接出口調侃男店員說「你一定沒有交過女朋友」，最後男店員才鬆口讓女店員去廁所。而男店員奇葩的言論也讓她好奇「到底有多少男生覺得月經是可以忍的？」

貼文引起網友討論，不少人傻眼直呼，這是什麼年代的人？「有時候打個噴嚏就大爆血了」、「流血還能憋？」、「可以控制要衛生棉幹嘛」、「不瞞您說，我聽見我爸問我媽月經不能控制嗎？我真的傻眼」、「可以憋的話，為什麼還需要衛生棉？」而原PO也補充說，男女店員都是年輕人，看起來應該是高中生或大學生。