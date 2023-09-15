多明尼加與海地因一條共享河流的水道建設工程發生衝突，多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）宣布即將關閉與海地所有邊界，數百名海地民眾今天匆促自多明尼加返國。

路透社報導，多明尼加當局表示，與海地的邊界將於當地時間15日清晨6時關閉，且將依需求延續下去。多明尼加政府有軍警部隊支援，但兩國政府將持續談判。

多明尼加當局今天下午短暫開放邊界閘門，放行那些遭驅逐的人或希望返國的家庭，上千人穿越邊界，回到海地鄰近運河的瓦那敏特（Ouanaminthe）。

位於瓦那敏特的海地國家移民局主管艾斯提瑪柏（Harold Estimable）說，每天約250至300名海地人從多明尼加返回，他們的「狀態非常糟糕」。

聯合國專家本週稍早警告，赴多明尼加尋求孕期及產後醫療照護的海地婦女據報在檢查時被捕，並遭立即驅逐，沒有上訴機會。

海地幫派爭鬥日益惡化，每天都傳出綁票和性暴力事件，多明尼加因此加強邊境維安，驅逐數以萬計離開海地的民眾。

多明尼加上週揚言關閉邊界，官員說，海地的運河建設計畫將從兩國共享的麥塞克里河（River Massacre）引水，違反1929年簽署的和平友誼暨仲裁條約。阿比納德準備在下週前往聯合國時提出這個問題。

美國「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，海地政府在聲明中表示，海地擁有「決定開發自然資源」的主權，按照1929年的兩國條約，也和多明尼加一樣擁有利用河水的完整權利。

對多明尼加與海地來說，麥塞克里河是重要的農業水資源，多年來爭議不斷。海地主張與多明尼加擁有一樣的使用權利，指責多明尼加過去單方面建造運河來嘉惠多明尼加農民。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120915