前新竹市文化局長錢康明接連爆料，新竹市長高虹安今出席市府活動，被問到柯文哲說她會反擊，是否會對錢康明提告？高虹安則說，她沒有跟主席聊到細節，目前還是專心市政，但若錢康明對議員指控認為不然來告，那她也想問，為何錢要不斷影射，若真有違法證據可以去提告，覺得整個程序有點「怪怪的」。

針對錢康明提到跨年晚會企劃書，是李忠庭在咖啡廳拿給他的，高虹安表示，這已澄清多次，錢前局長移交的企劃書的內容非常簡略，甚至沒有包含廠商、報價等，這樣的企劃書不會是政府要舉辦跨年所需要的文件，絕對是不足的。

高虹安說，市府完全沒有進到招標程序，或者說招標過程中，文件可能看起來都還是非常初步、簡略的發想階段，她認為這份移交的企畫書，並不能證明什麼事情。而為何李忠庭要把這份文件給錢康明？高虹安則說，不清楚細節。

而對於李忠庭在首次聲明中，提到幫忙的部分算是做公益嗎？高虹安則說，如果只是在聊天的話，「其實也可以跟你（指記者）聊聊看」，她認為，跨年要有什麼樣的活動等，只是在想法的收集上，應該完全不算是干政。

高虹安也說，「如果是講說做了什麼決定，而我買單的話，這才比較像是干政。」在朋友間的聊天講到音樂，這不能算是這麼嚴厲的指控，還是要回歸到事件的本質，及證據的支持。

至於民眾黨主席柯文哲說，高虹安有準備資料要反擊，是否會對錢康明提告？高虹安則說，她不知道主席講的是什麼方式，因為這部分並沒有太明確的聊到細節，目前還是希望好好專心市政，市政上有很多可以更關注的地方，而不是一直糾結於這些影射，人事物都講得不清楚。

高虹安也說，針對議員指控，如果錢前局長認為，為何不直接跟他講要開記者會，也覺得不然就來提告，那她也想問，「為什麼你（指錢康明）要一直不斷的影射」，如果真的有違法的證據，其實也是可以去提告，覺得這整個程序有點「怪怪的」。