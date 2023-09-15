桃園市警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程於2020年開工，這個月即將完工，不過卻被發現設計施工時出差錯，派出所的招牌竟被掛在側門，民眾洽公恐走錯單位，造成第一線員警的負擔。對此警方坦承疏失，強調會在落成啟用前做更改，避免民眾跑錯單位。

蘆竹警分局自2008年成立以來，因沒有獨立辦公空間，長期向蘆竹區農會承租大樓作為辦公廳舍，員警辦公相當不便，考量蘆竹區人口密集，治安及交通勤務繁重，市府經考量後最終選擇在南崁派出所原址，斥資3億3000萬元重建蘆竹分局，規畫為地下2層及地上7層的建物。

近期工程進入尾聲卻被發現，蘆竹分局正門應為南崁路，但派出所的招牌卻放在南崁路175巷內，有員警坦言「裝錯了」，值班台設置在南崁路上，派出所的招牌應也朝向南崁路才對，南崁路175巷內應該掛偵查隊的招牌，兩者雖然內部相通，但憂心未來民眾洽公會一直跑錯單位，會造成各單位間的麻煩。

新建工程處工務科長張巍霈表示， 蘆竹分局新建工程進度順利，近期將完工，預計在11月底辦理啟用。主招牌是分局的招牌設置在南崁路上，而警方有反映側門掛南崁派出所招牌恐讓民眾誤會，這部分需要等到驗收完畢後，使用單位可依需求自行更改。

蘆竹警分局行政組長蘇志雄說明，南崁路175巷內的側門應掛偵查隊的招牌才對，該招牌在近期施工時也有不慎被撞破損，不過目前因為卡在驗收階段無法更改。他也強調，待驗收完畢後會立即將南崁派出所的招牌撤下，並改掛偵查隊的招牌，以免民眾洽公走錯單位。