展望明(2024年)年，美(吉吉)在北美地區量販通路與經銷通路大量採購台南廠SPC，可望帶動整體營收恢復成長動能，獲利也可望同步重返成長軌道。

美(吉吉)台南SPC廠產線，使用最新一代生產設備，將有效縮短學習曲線，並加速發揮生產規模經濟效益的展現。此廠已在2022年第4季開始小量生產，今年逐季增加產線，法人預期今、明兩年將貢獻營收6~7億、10~11億元。

美(吉吉)在歐洲地區主要以OEM代工為主，今年客戶進行庫存漸告一段落，加上SPC台南新廠小量貢獻，今年歐洲區將小幅衰退，而明年庫存調整結束，台南SPC新廠有助歐洲區客戶訂單增溫，營收將開始成長。

在北美地區方面，美(吉吉)也是以OEM代工訂單為主，在台南SPC新廠產能利用率逐季增溫下，法人預期，今年北美區營收成長將落在7~8%左右。明年因台南SPC新廠已正式打入美國量販通路與經銷商通路，預期出貨量將持續增加，北美地區營收可望大幅跳升。

美(吉吉)在台灣主要以自有品牌為主，今年景氣低迷，國內房地產修繕市場仍處谷底，今年台灣區營收將呈現衰退，明年將重返成長。