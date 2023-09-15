立法院將在9月22日開議，考試院函請立法院優先審議，包括《典試法》修正案等5項優先法案，為了提高法律規範強度，增加對違法舞弊人員的究責機制，增訂對國家考試違法舞弊人員加重刑度及考選部求償權規定。

考試院說明，立法院第10屆第8會期優先法案清單，包含《典試法》修正案、《公務人員考試法》修正案、《專技人員考試法》修正案、《法律專業人員資格及任用條例》草案、廢止《退撫基金監理委員會組織條例》案等5案，未來如遇有緊急時效性特殊法案，也會適時補列與調整。

考試院表示，需列入優先法案可分為3大類，《典試法》修正草案是增加對違法舞弊人員的究責機制，另修正「公務人員考試法」及「專門職業及技術人員考試法」相關規定，對相關人員予以撤銷原處分並重啟考試程序。

《法律專業人員資格及任用條例》草案是為落實司改國是會議決議，使法律專業人員來源一元化，以提升法律專業知能，並將法律專業人員之資格取得及任用予以統合規範。

此外，《公務人員退休撫卹基金監理委員會組織條例》廢止案部分，考試院表示，此是因應今年7月1日實施的個人專戶制退撫制度，考試院已就所屬機關進行組織調整，並修正通過考試院組織法，不再設置退撫基金監理會二級機關，將業務移由銓敘部掌理，該條例已無存續必要。

考試院說明，典試法修正案等3案，已於第7會期經司法及法制委員會審查通過，尚待黨團協商，未來在第8會期開議後，將積極協調立法院優先排案協商及審議，完成立法程序，以利政務的推展，其餘法案也均已函送立法院審查。