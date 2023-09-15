前保養廠員工嫌孩吵 怒殺樓上夫妻後從容逃逸

高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，疑似為鄰居之間起糾紛後行凶，經警方調閱沿線監視器追捕，吳姓嫌犯於10時30分在屏東枋寮臨海路一帶落網，他也坦承犯行，但犯案工具及衣物都已遭丟棄，吳嫌殺人後從容逃亡畫面也隨之曝光。

據了解，吳嫌之前為汽車保養廠的聘雇員工，但已許久沒有出門工作，平常與妻子和一名兒子同住在案發大樓13樓。由於許久未出門，目前連凶器丟棄在哪都回想不起來，目前警方正帶著吳嫌沿逃逸路線找凶器。