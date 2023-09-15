徐新洋（左）和Soa特地找馬場拍攝婚紗照。（Kvision國內外婚禮婚紗提供）

徐新洋（右）和Soa在俄羅斯租船體驗悠閒時光。（艾迪昇傳播提供）

徐新洋（右）和Soa租借俄羅斯古堡拍照，畫面十分浪漫。（艾迪昇傳播提供）

徐新洋和俄籍未婚妻Soa宋蕊安本月23日即將大婚，在美福飯店席開35桌。徐新洋喜愛電影《金牌特務》中的特務服裝，選了凡登男仕禮服滿足他的英倫憧憬，而Soa由於俄羅斯習俗，新娘婚紗必須全新，特別央請林莉婚紗量身訂製，她說：「在俄羅斯的傳統，女方的婚紗在婚禮前不能被男方看見，所以徐新洋要到結婚當天才會知道我穿什麼。」還賣關子透露婚紗會變化，要徐新洋敬請期待。

徐新洋特地遵循俄羅斯傳統，婚前飛到Soa娘家拜訪她的爺爺、奶奶，並和Soa全家一起拍攝婚紗照。一行人到俄羅斯聖彼得堡取景，兩人事前特地申請租借城堡，預訂當地拍攝團隊，在富麗堂皇的古蹟圍繞下，拍下一幀幀唯美照片，徐新洋描述：「城堡過去是俄國貴族的住所，現在變成博物館，第一眼看到還是會覺得很壯觀。」俄羅斯攝影人員，配合場景現場播放古典鋼琴音樂，小倆口很快進入狀況，隨著氛圍自在入鏡，僅花2小時就完成所有拍照工作，攝影師忍不住讚美，兩人的婚紗是拍過中最快收工的新人。

台灣則在陽明山、淡水取景，不像俄羅斯2小時收工，兩人和Kvision國內外婚禮婚紗團隊跑了茶園、海灘和馬場，拍了整整一天，徐新洋苦笑：「天氣太熱，身上衣服從沒乾過，差點就要中暑。」由於徐新洋嚮往電影中策馬畫面，特地找尋馬場和駿馬拍下婚紗照，「這次拍攝的馬還蠻溫馴，也或許因為我屬馬，所以拍起來很順利」。籌備婚禮不比甜蜜交往，需要兩人磨合想法，徐新洋過去聽了很多朋友因為婚宴瑣事而吵架，很慶幸和Soa在整個過程中沒有意見不合的時刻。

徐新洋和Soa花1年籌備婚宴，期間沒找婚禮顧問，徐新洋說：「我們就慢慢進行，有什麼想法就一起討論。」宴會找來Tiger Wedding花藝佈置，以白、粉紅、桃色的花束、花球布滿婚宴現場，Soa說會讓來賓彷彿置身在浪漫花園中。

婚宴設計不少俄羅斯、台灣特有的活動環節，讓Soa遠道俄國來台的親友能同樂，並由「YES先生」紀錄婚禮每一刻，Soa透露俄羅斯的婚宴通常會從晚上一路慶祝到隔天早上，在台灣3小時就結束，覺得有點可惜，徐新洋表已經準備好要帶著Soa家人玩遍北台灣，要讓遠方親家這次來台不虛此行。