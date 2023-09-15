現代人生存大不易，除了要開源節流，還得防範詐騙。偏偏詐騙集團搜刮亟欲投機取巧的年輕人，詐騙手法層出不窮，如變形蟲般不斷出新招。國內外詐騙案件囊括詐欺老人、愛情騙子、一頁式詐騙、投資詐騙等，就算民眾跟得上時代，也對詐騙新招防不勝防。

詐騙手法不斷推陳出新，為了保障人民的生活及財產安全，政府除了設立165反詐騙諮詢專線，更攜手地方產業努力宣傳。因此，旺旺中時媒體集團特別規劃「全民反詐公益講座」，邀請專家與電信銀行業代表，透過專題講座的分享，讓更多人知道最新的詐騙手法，有效防止詐騙發生。

「全民反詐公益講座」現場座無虛席，民眾目不轉睛地聆聽豐富的打詐知識。(圖/中時新聞網攝)

行政院副院長鄭文燦認為，「打詐必須要靠細緻的分工，源頭管理非常重要，包括電信金融網路，現在都制定了新的規範，從源頭減少詐騙的訊息，阻絕詐騙的機會是非常重要的。」

中國時報副社長暨總經理王儒哲表示，「除了現場來聽的觀眾朋友，能夠立即有一手的資訊之外，我們也利用媒體宣傳的機會，將詐騙集團的詐騙手法，盡量地宣導出去，讓國人以及大家都能夠知道詐騙集團的手法，保護我們全體國民的財產。」

「全民反詐公益講座」舉辦的宗旨，便是讓國人以及大家都能夠知道詐騙集團的手法，保護全體國民的財產。(圖/中時新聞網攝)

台灣高檢署檢察官卓俊忠表示，「據統計，去年詐騙集團不法所得約700億元，將主獲利投入在軟硬體設施的升級，以便精進各項詐騙技術。」對此，檢警也與臉書META建立管道，總計刪除3萬8684個不法求職、投資理財、偽造名人等粉絲專頁。

刑事警察局預防科長林書立表示，交友網站以及社群媒體上，充斥多位自稱「戰地少尉、跨國醫生、第三世界工程師」，以優質外貌搭配AI生成對話，讓單身女郎一再淪陷，被騙後又覺沒面子，吃盡悶虧。

中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜提及，「全民防詐人人有責，中華電信是一間科技公司，希望透過科技協助政府打詐。犯罪集團越來越智慧化跟組織化，未來，我們也還會持續跟相關的檢調單位一起合作，用科技的力量守護民眾的財產安全。」

中華郵政數位發展執行長陳棟梁說明，「我們用人工智慧的模式，主動抓出可疑的圈套，也是所謂的詐騙帳戶；此外，我們也會自動幫你圈存，把它鎖起來，錢就沒辦法運用，也會主動跟警局聯絡，透過警察及時協助，就能完成防詐、阻詐的作業。」

專題講座結合多元媒體廣宣，讓民眾更加了解相關政策與資訊，才能有效防止詐騙發生。