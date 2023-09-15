飲食對健康影響至鉅。一項新研究指出，若將主食改成抗性澱粉，4個月就能改善40%脂肪肝、降低三酸甘油酯40%，還減重5公斤。醫師表示，所謂抗性澱粉是人體的胃、小腸無法消化的一種澱粉，除更有飽足感外，可減少腸道發炎、肝臟發炎反應，這類食物包括地瓜、隔夜燕麥、糙米、綠豆、黑豆、綠香蕉等。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，一篇刊登於本月(9月)《細胞代謝》期刊（Cell Metabolism）發現，若將主食換成抗性澱粉，對健康有極大的好處。研究人員找來200個脂肪肝患者，分之為2組，一組每天吃抗性澱粉，另一組則攝取相同熱量的一般澱粉（即精緻澱粉）。

4個月後發現，吃一般澱粉的組別，脂肪肝嚴重程度與體重幾乎沒有變化；但吃抗性澱粉者的脂肪肝的嚴重程度從24改善到13、三酸甘油酯水平降低了近40%、此組別者的平均體重從83公斤降到78公斤。

他表示，吃抗性澱粉者除了脂肪肝和體重獲得改善外，體脂肪也降低。研究人員指出，脂肪肝的改善並非由於體重減輕，而是因為抗性澱粉能緩解腸道的慢性發炎，並與腸道菌、短鏈脂肪酸等在腸肝軸上扮演了重要的角色。

蕭捷健表示，抗性澱粉有3大優點：

1. 血糖吸收慢，不易累積脂肪

抗性澱粉被身體吸收的速度慢，血糖不會急劇升高，而是會慢慢變成肝糖、儲存於肌肉中，不會變成脂肪堆積在內臟。

2. 降低腸道發炎，使腸道更健康

抗性澱粉可以幫助減少腸道發炎和脂多醣的生成。當腸道發炎狀況降低，肝臟的發炎反應也會減少，讓脂肪肝更易減少。

3. 降低熱量吸收

用抗性澱粉替代一部分的精緻澱粉可以讓人更有飽足感，並且降低熱量的吸收。