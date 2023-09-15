第19屆亞洲運動會即將於9月23日在杭州隆重登場，展開為期16天的精彩賽事，第一批亞運代表隊的台灣選手於今(15)日出發，長榮航空除贊助免費超額行李，還放大為波音777-300ER機型，提供皇璽桂冠艙及豪華經濟艙包艙、客製化機上餐點等服務，提供選手們舒適的飛行體驗，以最佳狀態迎接挑戰，爭取佳績。

長榮航空獨家直航亞運舉辦地點杭州，為配合選手賽程，讓選手得以選擇最適合搭乘的航班，自9月15日至10月10日止，在旅運暢旺之際，仍於賽事期間增班及放大為波音777-300ER機型，提供桃園-杭州航段共計16個航班的皇璽桂冠艙與豪華經濟艙全區包艙服務，共計近700席機位，讓選手們輕鬆抵達杭州，以最佳的狀況代表台灣出賽。

長榮航空特別提供選手們專屬報到櫃檯並配置醒目的航顯，安排流暢的動線規劃，協助代表隊加速報到作業，同時長榮航空也贊助代表隊免費超件行李額度及提供行李專櫃運送，讓選手出國征戰無後顧之憂。

長榮航空也於登機時，播放暖心的迎賓廣播，邀請機上旅客共同為選手們加油，讓選手帶著大家的祝福，在賽事中大放異彩！

長榮航空為提供選手們一致性的服務，開啟跨部門專案會議，並經與承辦單位多次討論，特別調整機上服務流程及餐點供應方式，除了以法國Evian礦泉水共同歡迎搭乘皇璽桂冠艙及豪華經濟艙選手登機，長榮航空也首創於豪華經濟艙提供皇璽桂冠艙等級餐點及100％冷壓果汁，讓所有選手同享皇璽桂冠艙餐食。

長榮航空對體育的支持遍佈海內外，除了在日本、美國、英國及法國，皆有贊助棒球、足球等各項運動的足跡。同時長期提供資源支持多位不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「台灣蝶王」王冠閎以及「小林同學」林昀儒等優異選手，都將在此屆亞運大展身手，也預祝所有選手都能勇奪佳績。