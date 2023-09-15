鴻海創辦人郭台銘昨(14)日宣布由女星「賴佩霞」出任副手，並說賴有豐富的學經歷，也提及這幾年更在美國哈佛大學的「甘迺迪政府學院」（Harvard Kennedy School），研究政治與政治人物。但如今傳出其實這是短期課程，非正式學位，且哈佛大學校友會HCROC成員今(15日)透露，賴曾數次申請加入校友會，但因非正式學位遭否決。

根據《ETtoday新聞雲》報導，哈佛大學校友會HCROC成員表示，賴佩霞曾透過某位牙醫師，向校友會申請入會，但因校方回覆，不承認短期課程為正式學位，因此校友會內部討論後，一致否決賴佩霞的入會申請案。

至於賴佩霞擔任郭台銘副手一事，國民黨台北市立委參選人李彥秀說，從民調趨勢可以看到，藍軍從焦慮到民調凝聚，是民意趨勢，民意希望藍軍整合，在還沒登記之前，希望郭台銘以「下架民進黨」為最大目標，回心轉意。