高雄市苓雅區武廟路今(15日)一對羅姓夫妻疑似因噪音問題長期與吳姓鄰居發生爭執，遭吳男持刀衝入家中砍殺，2人身中多刀當場慘死。家中8歲與7歲與國小童目睹爸媽遭殺害，跑到樓下管理室向警衛求助，「我爸我媽被殺了」，還清楚指出是「13樓阿北，事後社會局已緊急將兩童安置在親友家，後續並進行心理輔導。

警方到場時，夫妻倆倒臥於臥室內，妻子左手有防衛刀傷，丈夫右手有防衛刀傷，兩人腹部皆有開放性刀傷。

苓雅分局、刑警大隊以及鑑識中心組成專案小組全力的追緝犯嫌，警方沿線調閱相關監視器、做相關查訪，掌握犯嫌持續騎著機車往南行駛，約在上午10時30分於枋寮臨海路逮捕吳姓嫌疑人，初步調查發現，他的作案工具、衣服都已經被丟棄，他在現場有坦承犯行，其餘案情他目前則保持緘默，後續會將他帶回釐清相關案情。

據了解，今早7時許凶嫌上樓敲門後與該對夫妻起口角，孩童見狀立刻下樓向管委會主委反映，管委會主委報警處理。警方到場時，夫妻倆倒臥於臥室內，妻子左手有防衛刀傷，丈夫右手有防衛刀傷，兩人腹部皆有開放性刀傷。幾周前該對夫妻曾與吳姓凶嫌因噪音問題爆發口角。目前已通知疑似凶嫌的家人到派出所釐清案情。