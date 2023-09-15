古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）今天說，古巴拒絕讓國人當傭兵參戰。此言與古巴駐俄大使稍早說法不一，大使說古巴未反對國人合法參與俄烏戰爭。

路透社報導，古巴國營媒體和外媒先前報導顯示，近幾個月來有古巴年輕人加入俄軍成了傭兵，有些據稱是人口販運計畫的受害者。

羅德里格斯在社群媒體上說：「古巴政府遵照國家立法，立場明確且堅定不移，反對僱傭兵和人口販運，古巴公民參與任何形式衝突都是背道而馳。」

古巴有關當局上週說，他們已逮捕17人，這些人被控與一個人蛇集團有關，據稱集團引誘古巴年輕人加入俄軍打烏克蘭。

古巴有關當局表示，受僱當傭兵出戰或涉及人口販運的人可能面臨很長的有期徒刑，或甚至死刑，取決於犯罪的嚴重程度。

古巴駐俄大使潘尼亞（Julio Antonio Garmendia Pena）今天稍早告訴俄羅斯新聞社（RIA），那些在古巴被捕的人都是古巴公民，曾參與不法行動及違法。

俄羅斯新聞社報導，潘尼亞表示：「我們並不反對古巴人想簽約合法加入俄軍參與此戰，但我們反對不法行為以及與法律範疇無關的行動。 」

路透社詢問有關外長和大使說法明顯不一的問題，但古巴並未回應。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1120915