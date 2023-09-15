高雄市苓雅區武廟路凶殺案，死者小孩目睹吳姓嫌犯將父母殺害，高雄市政府社會局叮嚀家屬後續一定要留意孩子的情緒及行為，協助2名小孩回到常規生活，也建議透過心理師心理治療，未來會會連結教育局相關資源，來協助家屬陪伴孩子。

高雄市苓雅區吳姓男子上午持刀上門，小孩上學前目睹爸媽中刀死亡，高市社會局家防中心李慧玲表示，家屬後續一定要留意孩子的情緒及行為，可能會出現哭泣、焦慮、情緒起伏大等創傷反應，反覆想到該事件就沒有安全感，或是迴避不想談此事，甚至是出現自責，此時由熟悉的親屬陪伴是非常重要的事，讓孩子能夠維持生活常規，回到原來的生活步調，讓他們能夠在安心放心的生活環境。

李慧玲說，社會局今天上午接獲警政通知，派社工至現場協助安撫孩子並交由親屬安置照顧，對於死者遺留的小孩，建議透過心理師心理治療，協助孩子表達其內心感受，讓孩子釐清身心狀態的混亂，社會局後續會連結教育局相關資源，來協助家屬陪伴孩子。