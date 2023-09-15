南投72歲老翁長期便祕，日前便祕加劇竟想「用摳的試試看」，細菌感染引發高度致死風險的「佛尼爾氏壞死症」。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

母湯啦！南投72歲老翁長期便祕，常要靠軟便劑排便。由於近日便祕加劇，老翁竟想「用摳的試試看」，因細菌感染引發高度致死風險的「佛尼爾氏壞死症」，幸緊急安排手術清創，恢復良好，讓他嚇到直呼「再也不敢亂挖了」。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳說明，便祕是指常有排便困難、解不乾淨的感覺，造成原因則以原發性便祕居多，包括久坐、負重、生活作息不正常、心理壓力大、欠缺運動、水分補充少及欠缺攝取高纖維食物等。

老翁因年紀大，腸胃蠕動較差，近年來飽受便祕之苦，平時多半靠軟便藥改善排便問題，但日前因數日沒上廁所，突發奇想竟以為「用手指摳一下試試看」，沒想到不僅沒有摳出糞石，反倒感覺肛門周邊肌肉「痛痛的」，老翁以為只是痔瘡不以為意，但忍了好幾天依舊未改善，只好趕緊就醫。

林敬淳說明，起初檢查時老翁外觀無紅腫跡象，先行給藥返家觀察，不料2天後症狀加劇再度就醫，不僅肛門周邊開始紅腫，甚至延著筋膜一路延伸到陰囊、會陰及前腹壁等部位，檢查確認是細菌感染引發的壞死性筋膜炎，又稱「佛尼爾氏壞死症」。

他指出，只要是糞便會有的細菌都可能會透過皮膚傷口侵入引發壞死症，沒有特定細菌，且男性罹患比例高於女性。若不緊急執行清創手術，死亡率恐高達9成以上，即使妥善治療，死亡率平均仍介於20至30％，是十分嚴重的急症之一。

經醫師緊急安排手術，過程十分順利，潰爛組織都清除完畢，老翁住院20多天後痊癒出院。林敬淳提醒，佛尼爾氏壞死症病況發作快速、致死率極高，任何小傷口都要特別注意，萬一本身是糖尿病患、免疫力低下等高危險群者，一旦肛門部位出現局部紅腫熱痛症狀，務必盡速就醫尋求協助，以免錯過最佳治療時機，釀成難以彌補的傷害。