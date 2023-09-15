彰化警方飛象過河到台中市逮捕邱男。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

台中市52歲邱姓無業男子，日前到彰化縣和美鎮的銀樓佯裝選購金飾，趁機摸走1枚金戒指，雖變賣得手約1萬元，但也被警方循線逮獲，訊後被依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，邱男無業遊手好閒，不思工作，卻暗懷鬼胎，日前騎乘機車到和美的銀樓，藉口購買黃金飾品，利用挑選金飾時機竊取金戒指，案經受害店家事後盤點金飾時並查看店內監視器，發現遭竊走1枚價值約1萬7000元的金戒指。

經調閱監視器畫面，邱男進入店內即藉口購買黃金飾品，利用店家拿出金飾供其挑選之際，伺機竊取金戒指後，再謊稱要刷卡付帳，店家表示無提供刷卡服務，邱男即藉故離開現場，前後約2分鐘的時間，店家渾然不知受害，直到盤點時才發現受害。

和美派出所獲報後擴大調閱周遭監視器畫面，鎖定邱男涉嫌重大，立即向彰化地檢署聲請拘票，並在邱男位於台中市區住處附近將其逮獲，全案訊後依竊盜罪嫌移送偵辦，並將再追查其可能涉及的其他案件。

和美警分局呼籲，店家應於前後門窗出入口裝設警報器、監視錄影等防盜措施，打烊後也記得要將財物收妥，另還可向派出所申請「治安風水師住宅防竊諮詢服務」，警方將派員檢測提供有效的防竊改善建議，並提升防竊安全意識。