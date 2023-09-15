ALL IN 5在廣州Long Stay半年。（必應創造提供）

ALL IN 5在廣州Long Stay半年。（必應創造提供）

男團ALL IN 5今年一開春先是持續2個多月超高量能的唱跳訓練，在新莊 ZEPP NEW TAIPEI成功完成首場售票演唱會「PRINCE」，接著5人為了開創歌唱事業版圖，結伴飛往人生地不熟的廣州，展開為期半年的Long Stay。只是團員因腸胃不好，對於當地許多美食嚐鮮後不適應，導致腸胃負荷不了，天天都在「炸馬桶」，相當辛苦。

ALL IN 5日前落地廣州後立馬接地氣，與專業的合作團隊大玩創意，在抖音開設官方帳號，至今一共拍攝了37支內容豐富的各種影片，一步一腳印引來粉絲熱烈討論，相關流量已破142萬次點閱。隊長承恩笑說有些吃喝的影片讓團員印象很深，包括他因為腸胃不好，很多美食嚐鮮後不適應，「上廁所」的次數一路飆高，「像牛蛙火鍋、椰子雞火鍋、苦涼茶每樣都好吃，傑銘膽子最大都敢嘗試，我印象深刻是有道料理叫馬蹄湯，老闆騙我們說是真的馬蹄，害我嚇到，結果才知道原來是種退火的植物。」

哲瑋則是因為水土不服，整個脖子到鎖骨都起紅疹持續紅腫，每天得擦藥吃藥才壓得住，於是吃東西小心翼翼。柏安過去本身吃東西就較清淡，一下子嘗試太多「美食」好比牛蛙，腸胃負荷不了，「我是真的每天都在『炸馬桶』，太刺激了」；至於穿衣服很有自我風格的裕城，印象最深的是廣州有個潮人聖地叫東山口，他搞笑說：「去那的人穿著都很『潮』，還有很多潮服店，我個人很喜歡這種會讓人『風濕』的地方。」

除了固定更新抖音視頻，5人也跟上大陸年輕族群最近超火的演出風潮，受LIVEHOUSE之邀，將在深圳、廣州及廈門等中國各城市舉行15場巡迴演出。7月底首場深圳演出，吸引1500人共襄盛舉，承恩記憶深刻的是，台下粉絲反應超直接：「有個女粉絲要用手機錄影，我直接幫她拿來拍，她就在台下大喊『我跟定你了』，天啊，好熱情！」團內「肌肉擔當」的哲瑋，演出時還遇到一位男粉絲對著他猛伸出手，他笑說：「本來我想說擊個掌表達感謝，沒想到他竟然緊緊抓住我，第一次和男粉絲『十指緊扣』，真的挺害羞的。」

他們將於本週日（17日）晚上在廈門開唱，事前特別苦練歌壇前輩包括周杰倫的〈稻香〉與五月天的〈離開地球表面〉，希望讓粉絲們感受到他們滿滿心意。等唱完廈門場，5人也興奮開始倒數，期待10月24日ALL IN 5成軍2週年的大日子到來，相關ALL IN 5生活及演出訊息，可關注官方微博、抖音及臉書、IG平台。