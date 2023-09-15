鴻海創辦人郭台銘昨（14）日宣布，由資深藝人賴佩霞出任2024總統選戰副手，引發各界議論。對此，人在美國兼具心理分析師、作家身份的李宜靜表示，自己曾和賴佩霞過去有接觸，過去曾推薦一本英文書籍，最後出版社交由賴翻譯，結果賴非但翻譯錯誤，還因為這本書成為「心靈導師」。李宜靜不解，為何一個自詡是「心靈導師」的人，會做出這樣的決定？

李宜靜在臉書發文指出，她當年介紹佛羅倫絲．辛（Florence Scovel Shinn）的著作《失落的幸福經典》給出版社，結果最後找到賴佩霞翻譯，她猜測應該是希望找到一個「名人」來翻譯，書會賣的比較好。但對於賴佩霞的翻譯，李指出，畢竟其不是住在美國，很多英文的用法，尤其是英文聖經的引用與背後的意涵，都翻錯了，自己用了很多時間來修正她的稿子，但每一頁都需要修改，幾乎是將整個稿子重新再翻譯一次，最後這本書才能在台灣出版。

李宜靜指，賴佩霞因為這本書而走入了身心靈世界，成為「心靈導師」，原本她並不認識賴佩霞，這本書出版之後，回到台灣，就跟對方見過一次面，但昨（14）日看到（郭宣布賴佩霞是副手）新聞的時候，非常驚訝與遺憾，「一個自詡是『心靈導師』的人，為何會做這樣的決定？到底是為了什麼？難道是為了名利嗎？」

李宜靜稱，自己身為心理分析師，多年的受訓就是看入與感覺人心，可以看到感覺到誰在說謊，壓抑，演戲，假的眼淚等等，心理分析師要幫助病人看到自己的實像，誠實的面對自己所有的傷痛與扭曲，從而療癒轉化。李強調，「賴佩霞還是選擇與郭台銘同盟，一個無論在私德或商業上或國家安全上都非常惡名昭彰的人同盟。很遺憾。我試著看她在發表會上談她為何要與郭台銘同盟，但我實在看不下去了，真的看不完。」

李宜靜指出，投下選票之後，我們要持續的批評監視政治人物，因為他們是我們的公僕，他們是拿著我們交的稅金，幫我們做事的人，我們不需要崇拜任何人，每一個人都是平等的。李還補充，她原本和賴佩霞在臉書上是朋友，「所以@了她私人臉書，但是被她取消了，這代表她看到這篇文章了。」

據《誠品線上》網站介紹，李宜靜過去曾在聯合國公共關係部門非政府組織任職過，出任三年的執行委員及六年的聯合國代表，2008年還被邀請到巴黎參加聯合國非政府組織大會，進行演講並教導呼吸與靜坐。另李同時在美國、香港、台灣等各大學與醫院演講過，並兼具呼吸奇蹟課程創辦人、作家等身分，亦曾有主持廣播節目等經歷。