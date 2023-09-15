「台灣第一名模」林志玲與日本天團放浪兄弟成員AKIRA結婚4年，兩人婚後育有一子，目前將重心都放在家庭上，鮮少在螢光幕前曝光，稍早，她突然在社群上分享一張辣照，凹凸有致的姣好身材，頓時搶盡所有人目光。

林志玲稍早在社群曬出一張辣照，她身穿一襲黑色連身禮服，不僅露出吹彈可破的雪白肌膚，傲人圓弧曲線更擠出深邃事業線，此外，裙擺開高衩處之露，露出一雙纖細長腿，不科學的傲人魔鬼身材，看不出來已經為人母親，她寫下：「Good morning，Happy Birthday to Bella Taiwan，40th years 」，短短時間就吸引上萬網友按讚。

對此，網友紛紛留言大讚：「一直持續在綻放呀」、「無可取代的美」、「第一眼看到時，超驚艷的！國際名模啊」、「志玲姊姊太美啦」、「林志玲應該是台灣最美的女人」、「女神真的好美啊」、「這張很有個性美」、「志玲姊姊永遠是我的女神」。

林志玲可謂人紅是非多，先前傳出遭家暴婚變的消息，她事後曬出和AKIRA的合照，並祝福老公42歲生日快樂，證實兩人感情依舊甜蜜，直接打破不實的烏龍傳聞，此外，日前更傳出她被點名從政當副手，經紀人表示其實林志玲不了解政治，只希望世界和平，大家都健康快樂。