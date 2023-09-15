高雄市14日新增登革熱本土個案13例，累計已達274例，衛生局提醒目前全國登革熱疫情嚴峻，已有半數以上縣市淪陷，病例數為近10年同期次高，提醒市民如近2週內有登革熱風險區活動史，出現高燒、頭痛、肌肉關節痛、紅疹、後眼窩痛等登革熱疑似症狀，請立即前往高雄市550家登革熱整合式醫療合約院所就醫。

新增13例感染源可能為台南者共2例，為茄萣區、左營區各1例；社區群聚衍生計有7例，分別是左營區、大寮區2例(其中1例為左營區群聚衍生)、鹽埕區、前鎮區、小港區1例；另有4例單點新增個案，分別為苓雅區2例、岡山區、前鎮區各1例。防疫團隊均已規劃住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

因應疫情變化，自9月12日起登革熱緊急室內外同步噴藥方式調整，衛生局進一步說明，緊急防治範圍內的1樓(除臥室外)、頂樓雜物空間、空屋、大面積營業場所等空間，調整以熱煙霧空間噴藥，其餘2樓以上範圍，仍以氣霧式罐裝殺蟲劑進行滅蚊，並籲請市民平時應清除屋後巷、騎樓及頂樓雜物，避免有積水情事發生，於緊急防治時也可達提高噴藥滅蚊成效，有效撲滅帶病毒之病媒蚊，避免持續叮咬傳播病毒。

登革熱疫情嚴峻 全台逾半縣市淪陷 高雄本土病例累積274例

防疫團隊持續針對列管髒亂點進行環境巡檢及複查，位於左營區2處的列管髒亂空地經8月27日、9月2日兩次告發限期改善後，仍未完成環境整頓，防疫團隊已依法開罰予中城製磚等所有人，且9月11日再命其限期改善直至完成環境整頓，最高處新臺幣1萬5000元罰鍰。