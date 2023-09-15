基泰大直工地事故邁向第9天，對於建商的建築師以及技師進行公共安全及損鄰鑑定，是否有建商球員兼裁判之嫌，引起外界諸多討論；台北市長蔣萬安今(15)日早上親赴現場說明最新狀況，宣布即日起施行新制，除了增加工地檢查的頻率外，未來也會增加第三方專業公會加入鄰損鑑定以及公安的覆核，減少法規的灰色地帶。

蔣萬安表示，過去曾公開要求台北市都發局、建管處，立刻啟動對相關法令、規定、SOP的相關規定做全面檢討，並提出改進方案，昨(15)日針對這件事情召開會議，會議中他也決定要修正台北市《建築施工損鄰事件爭議處理規則》。

蔣萬安接著以六點闡述新制要點，分別為第一、「當住戶申請損鄰協調，現行只有起、承、監造人進行勘查，新制將改為增加由台北市都發局及第三方專業技師會同現勘」。

第二、「現場會勘第一時間公共安全的判斷，現行只由建商的監造人和技師做安全認定，新制改為增加第三方技師公會複合；且判定時間由現行的『14日』縮短為『3日』，一旦認定造成公安疑慮，市府會立即勒令停工，並要求承造人提出緊急應變措施以及安全維護計畫，台北市政府一定把「維護市民安全」當做最高指導原則」。

第三、鄰房損壞的認定，新增第三方專業公會的複核，不再只是現行只有建商的建築師和技師認定而已；第四、如果住戶不服鄰損認定的結果，可要求第三方鑑定，鑑定費用由建方先行負擔。

第五、「未來只要是經過專業判定，有公安疑慮遭到勒令停工的不良廠商，建照號碼、建案地點、起造人、承造人、監造人及相關承包廠商等資訊，都將會公告上網週知，資訊充分揭露」；第六、「這個月起，針對全市的地下室開挖階段的工地，提高查核頻率，每個月進行全面清查；過去關於深開挖工地的檢查沒有相關管制，未來會每月展開清查」。

建管處長虞積學表示，新制針對本市建案鄰損事件，須經監造建築師、承造專任技師及第三方專業公會會同判定並複核結果，如經判認損鄰有造成公共安全疑慮之建築工程，市府除立即依《建築法》勒令立即停工外，同時也以維護鄰房居民安全為最高準則，將要求承、監造人提出緊急應變措施及安全維護計畫；另外修法後受損戶對於初判結果仍有疑義，如向第三方專業公會提出鄰損鑑定，相關費用亦要求由建商先行支付。

建管處指出，為防範類似重大工安意外再次發生，蔣市長裁示自9月起每月全面清查本市地下室開挖階段工地加強清查，若經檢查不合格的工地，建管處除函請工地停止施工釐清改善，經公會複查後方得繼續施工；另外每季亦實施工地總檢查，相關建築師、專業技師如涉及簽證不實，亦定依規定移送懲戒。