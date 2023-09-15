創立至今82年的中央氣象局，9月15日正式改制為中央氣象署，轄下各級單位整併、調整。但風光揭牌的背後，傳出近年來業務日漸繁重的預報中心，恐爆發預報員出走。

交通部所屬兩大局（觀光、氣象），組改後不僅沒有交到別人手上，反而留在原部一起改制為署。看似成功留人，日前氣象局人事單位舉辦的一場說明會，卻引爆預報員一陣譁然。

預報員除了薪資本俸外，因工作型態為24小時日夜輪班，另領專業加給。說明會當天，人事單位解釋，加給可能會在改制後取消，最快10月薪水恐怕就會少了這筆錢（約3000元），讓預報員們傻眼。

隨著氣候變遷議題受到重視，與民眾息息相關的天氣，更牽動首長施政規劃甚至滿意度。氣象署提供的預報細到鄉鎮區，人力需求已不是早期編制可負荷；日前預報中心徵才，受限公務體系規範，開出碩士起薪3萬6000元，「大氣界的人也只是笑笑」。

民間單位可提供的預報越來越多元，念大氣出路「不再只能進氣象署」，到企業服務，或經營自媒體、開頻道，都是另一種就業選擇。風光改制後要是「連預報圖都沒人畫」，政府省小錢恐怕惹上大麻煩。