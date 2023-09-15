進口蛋食安爭議持續延燒，巴西進口蛋因「誤標效期」緊急回收下架。時代力量發言人林易瑩表示，主導進口蛋的農業部每天都在換新說法，不僅一一被打臉，地方政府要追查也不願提供資料，呼籲最近神隱的農業部長陳吉仲，趕快出面公開透明交代清楚，別只會神隱卸責，拿台農公司、衛福部擋子彈。

林易瑩表示，農業部為了「超思」進口蛋，每天都在換說法，從如何補助、何時進口、產地是否有禽流感、蛋進口後去了哪裡，保存期限誰標的，每次說法都被打臉。大家都想問，農業部到底在幫誰遮掩？

林易瑩指出，農業部現在把食安問題推給衛福部，標示爭議推給台農公司，這些單位已不願配合演出。而面對食安疑慮，地方政府也都無法信任農業部說法，不僅台中市要不到進口蛋的去向，連高雄市都看不下去，接連對台農重罰並要求說明。農業部這種推其他人出來擋子彈的做法，實在令人搖頭。

林易瑩強調，除了卸責和遮掩，更根本的問題是農業部完全沒有一套科學專業的機制來管理進口蛋，所以才會從遴選進口商、補貼到食安，通通都亂七八糟，連蛋品最基本的清楚標示都做不到，導致消費者在不知情的情況下，就把這些不知道安不安全的蛋吃下肚。

林易瑩表示，消費者有權知道蛋品的完整資訊，農業部有責任為消費者釐清真相，時代力量嚴正呼籲農業部，請為食品進口資訊透明負起責任，別再說謊卸責，以保護消費者的食安權益。