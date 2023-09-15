美職響尾蛇隊小聯盟2A台灣左投林昱珉今天先發登板，演出7局僅失1分好投，飆出8次三振，追平本季單場最長投球局數，奪下本季在2A第5勝，在出征杭州亞運前繳出好表現。

響尾蛇隊2A與遊騎兵隊2A交手的賽事，林昱珉擔任先發投手，1局上1出局後被敲一壘安打，接著投出觸身球，不過之後連飆2次三振化解危機；2局上雖然隊友發生失誤，但讓下一棒擊出雙殺打，沒有造成傷害。

林昱珉3局上1出局後遇到危機，被敲二壘安打再投出保送，之後捕手發生捕逸，面臨二、三壘有人，不過接著捕手成功牽制跑者出局，林昱珉再飆出三振，沒有失分。隨後林昱珉回穩，後2局演出6上6下，第6局2出局後，雖然出現2次四壞球保送，不過也沒有失分。

林昱珉在7局上投出3上3下後，第8局續投，不過投出保送再被敲安打後，在沒有人出局的情況下退場，接替的投手被敲安打讓林昱珉掉分。總計林昱珉用98球主投7局，僅被敲出3支安打，出現4次四壞球保送，飆出8次三振，僅失1分。

最後響尾蛇隊2A以2比1奪勝，林昱珉奪下本季第5勝，由於林昱珉在20日前要向杭州亞運台灣隊報到，有可能今天是本季最後1場登板先發。本季林昱珉在高階1A、2A合計投24場都是先發、共121.1局，在2A拿下5勝2敗，防禦率4.28。（編輯：管中維）1120915