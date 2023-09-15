超思進口巴西雞蛋爭議燒不停，國民黨立法院黨團今舉行記者會續追，國民黨立委洪孟楷揭露，進口雞蛋庫存8月時尚有3700萬顆，目前庫存多少雞蛋，以及進口蛋流向，農業部應告訴國人。另外農業部長陳吉仲曾在3月向行政院長陳建仁食安會報時，說進口蛋保存期限是3個月，現在卻改口變4個月，「陳吉仲當初對院長公然說謊嗎？」

洪孟楷則說，8月15日，剛好一個月前。國民黨立法院黨團要求農業部提供專案進口雞蛋執行情形，當時農業部給的資料寫，庫存約3700萬棵。現在經過了一個月，今天是9月15號，庫存還有多少進口蛋，農業部總該告訴國人，讓國人好好理解。

另外洪也提到，陳吉仲3月27日下午2時的行政院食安會報中，當時陳稱國外的雞蛋冷鏈完整完備，可存放三個月，國產雞蛋目前只能擺放一個月。但現在農業部卻改口，巴西這波雞蛋宣稱可以存放四個月，請問立基點在哪裡，是巴西方講幾個月就相信幾個月？

洪孟楷質疑陳吉仲，巴西蛋效期標示不實，到底是個案還是通案？巴西蛋是台農誤標，另一個品牌「冠軍」也是洗選巴西蛋，9月2日製造，10月1日是有效期限，是另外一個誤標？國民黨立院黨團正式要求農業部，提供專案進口雞蛋執行情形，農業部提供的資料顯示，8月15日專案進口雞蛋庫存約3700萬顆，現在還庫存多少雞蛋？農業部總該告訴國人。

高雄市議員邱于軒視訊參與，表示她在高雄發現，有包括泰國、土耳其、澳洲的進口蛋。高雄市衛生局第一次稽查時，只稽查巴西蛋，直到她買到澳洲蛋時，告訴高雄市衛生局，她發現台農不只是有巴西蛋，還有很多國的蛋，她質疑衛生局、食藥署，到底有沒有搞清楚台農進了多少國的蛋，有多少標示不正確的蛋流通，這些都需要解決。

黨團首席副書記長李德維說，進口雞蛋輸台原則上都是海運，但是會依照進口來源國家的不同，而有不同運輸時間，運輸時間約在20至40天，他也質疑，農業部針對各國進口但，都做相同規範嗎？將進口雞蛋的生產日期標示拿來等同於國產蛋合理嗎？陳吉仲宣稱，每批專案進口雞蛋皆需取得衛福部食藥署所發的食品及相關產品輸入許可通知，意思是這些雞蛋都是食藥署說可以賣的，想甩鍋給食藥署？這事情攸關全民食安，不只是衛福部食藥署要負責，農業部更有監督之責。