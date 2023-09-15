想探班、送飲料要看場合，否則可能造成對方困擾，一名女網友表示男友在台積電工作，最近想去探班給對方驚喜，先發文詢問其他人的意見，結果許多科技業網友都勸她別去，「建議不要，上班就讓他好好上班，下班再約就好了」、「妳會害他被主管黑掉」，原PO慶幸有先問，決定打退堂鼓。

一名女網友日前在《Dcard》發文表示，男友在中科台積電工作，是輪班性質、要穿無塵衣的員工。她最近想帶下午茶去探班給男友驚喜，由於沒去過科技園區，不確定適不適合探班，因此先上網詢問。

貼文曝光後引起許多討論，網友都勸她別去，「妳會害他被主管黑掉」、「等他下班再送吧」、「工程師可以，作業員想都不用想」、「驚喜可以回家再給，還好妳有先問」、「同在科技廠，雖然不是台積，建議不要，對在上班的人是一種麻煩，休息時間可能就想好好休息，要為了妳的驚喜特別跑到門口。」

也有台積電員工表示，「本人就在15廠，妳可以送到大廳，那邊有桌椅，可以在那邊請他來拿，再進去的金屬門和剪刀門，沒有識別證無法通過。」

原PO事後更新貼文回應，「謝謝各位好心人替我解答，因為沒做過科技業，真的不懂，所以才先發問，不過好像不太方便，那就先不送了。」