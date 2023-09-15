號稱「全台最美」KTV在高雄開幕！高雄精品派對概念店「WE GO歡唱」，集KTV、川菜餐廳於一爐，坐落在高雄七賢路中華路口，閃耀金色光芒的建築外觀，時尚華麗且設計感十足，成功掀起話題，成為高雄打卡新地標。

We go歡唱二樓包廂設計充滿未來感。（圖片來源：「WE GO歡唱」提供）

高雄人期待已久的「WE GO 歡唱」將於本週六點開幕，約400坪的空間，以高規格打造18個特色包廂，每三個樓層各有古典、未來、復古時尚等不同的主題設計風格，整層旗艦包廂不僅可容納22人同時歡唱，還有獨立的40坪旗艦饗宴廳，以從私人招待所概念設計出發，結合KTV歡唱派對、星級宴會的複合式體驗，放鬆開唱並享受餐宴服務。

We go 歡唱結合KTV與川菜餐廳。（圖片來源：「WE GO歡唱」提供）

外觀及裝潢設計令人驚艷，在硬體設備上，廣角大螢幕、演唱會等級的音響燈光設備，視聽感受十足，讓人有像在開演唱會的即視感，滿足消費者對於多樣化主題的需求。

為了讓消費者在唱歌的同時，也能品嘗到新鮮美味好料，邀來川菜一把手古錐師郭主義擔任「WE GO 歡唱」廚藝總監，親自設計菜單，數十年的功力，數十道拿手經典功夫菜，每道料理都是現點現作，熱騰騰端上桌，滿足挑剔老饕的胃。

名廚「古錐師」郭主義過去在節目《型男大主廚》竄紅，深受民眾喜愛，首度為KTV獻出精湛廚藝，推出獨家川味料理，從熱炒、冷盤、經典炸物、小菜、湯品、時蔬等應有盡有，讓人能隨心所欲的吃遍各種口味，特別推薦必點菜單有「主廚特製重慶烤魚」、「賽螃蟹 」、「熗鍋魚」、「蟹黃海鮮煲」、「水煮牛肉」、「椒汁白肉」、「避風塘炒蝦」、「泰式中卷」等招牌菜，歡唱享樂同時大飽口福。

壹起飛集團旗下事業包括壹起飛建設、炭黔燒肉、WE GO歡唱KTV，壹起飛集團去年在高雄、台南相繼推出精品燒肉品牌「碳黔」燒肉，為了打造食尚的生活體驗，歷時18個月，今年再推出全新KTV品牌「WE GO歡唱」，希望能帶給消費大眾全新的生活體驗。