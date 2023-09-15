恆生科技股指數漲1.36%，成分股普遍上漲，僅金山軟件、海爾智家暫時持平。中芯國際漲5.45%，表現最佳；其次為蔚來、小鵬汽車均漲約3.8%。

生科股走高，藥明生物漲5.4%，在藍籌股中表現最佳。

受國際原油價格創高激勵，中石油、中海油、中石化、中海油服、中石化油服全面上漲。

遠洋暫停支付所有境外債務，盤中一度重挫6%，目前仍跌4.6%。

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