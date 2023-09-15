鴻海創辦人郭台銘昨（14）日宣布副手人選，由資深藝人賴佩霞出任，然而網路媒體《Newtalk》今日公布最新手機民調，調查日期為本月13、14兩日，結果民調數據結果驚人，與該媒體8/30所做的民調相比，郭台銘重挫7.69%。對此，有網友就表示，「誰想支持輸不甘願就鬧事的人」

據《Newtalk》報導，該媒體做的最新民調顯示，民進黨2024總統參選人賴清德支持度仍居第一，達32.04%、接下來為民眾黨柯文哲以24.39%居次、國民黨侯友宜以21.09%排第三、郭台銘12.33%居末。該報導強調，郭台銘支持度與上次民調比較重挫7.69%，且支持者分別流向柯文哲、侯友宜。

對於上述四腳督民調結果，《Newtalk》分析，近兩周以來，郭台銘展現出的罵媒體、富人態度讓其支持度受到重挫，也使得原本的支持者往柯文哲、侯友宜轉移，但由於郭在中間選票占額較大，因此發生支持度萎縮時，讓光譜較為相同的柯文哲受益較多。

而在三腳督部分，《Newtalk》也有持續在做，儘管賴清德依然以32.58%居冠，但與第二名柯文哲29.22%已相當接近，從原本的領先9.52%急遽縮小到3.36%；而侯友宜的支持度也增加了2.31個百分點，來到23.64%，尚未決定則占14.57%。報導指出，賴清德與民進黨接連爆出萬里老家涉及違建、巴西進口蛋等爭議，顯然不受到民眾認同；反觀侯友宜提出的減免巴氏量表、65歲以上健保全額補助，或許已出現一定的效果。

最後在與《Newtalk》於7/4首次做的民調展開比較，在最近兩個月，賴清德微幅下跌0.19%、柯文哲下跌1.52%、侯友宜則是上升 2.33%，出現了慢慢往上追的態勢。

上述民調是由《Newtalk》新聞網站透過手機門號發送簡訊，再請有意願者回答線上問卷，每則簡訊都有獨立網址，以防止灌票或濫用，最後回收共1112份有效問卷，在5%信心水準下，抽樣誤差正負3%。另為減少誘導，網站對於候選人順序皆以隨機方式呈現，同時對性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。

對於該民調結果，網友在《Newtalk》臉書留言回應，「賴佩霞只是配合郭台銘演一個過場戲」、「簡訊隨機發送，沒有人口、區域比例分配，這樣民調會準？」、「手機民調向來有利於政治網紅」。