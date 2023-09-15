Arm首次IPO，引發全球資本市場關注，聯發科透過子公司Gaintech，投資2500萬美元，每股51美元價格，取得49萬196股，持股比例0.05%。聯發科此舉可強化與「Arm架構」的合作關係。

其實聯發科與Arm多年來就一直維持緊密合作關係，聯發科主要5G旗艦SoC(系統單晶片)天璣系列採用的都是Arm架構，目前聯發科最高效能的天璣 9200+也同樣也是整合Armv9性能核心，對於積極搶攻高階SoC市佔率的聯發科來說，Arm的重要性舉足輕重。

儘管Arm架構目前仍是市場中最大主流，但聯發科最大對手高通先前結合與恩智浦、英飛凌、博世與Nordic，宣布將合作成立合資公司，推動RISC-V架構。RISC-V架構近年來逐漸打開市場能見度，其具有開放特性，未來發展備受期待，但在此方面，其實聯發科也早有佈局，其透過晶心科(6533)深耕RISC-V多年，儘管先前聯發科旗下翔發有調節對晶心科持股，但目前依舊是晶心科最大單一股東。