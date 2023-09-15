副總統賴清德今出席出席「2023台灣人工智慧年會開幕式」；賴清德致詞時透露，剛剛坐在他旁邊的廣達董事長林百里跟他說，「AI力就是國力」；「我觀察也是如此」；「人工智慧是一把神兵利器」，讓每個不同背景的人都有機會可以接觸學習，這是政府的責任，從而提升競爭力。

賴清德今致詞時指出，去年來參加時，他講到一段話，「科技或是人工智慧，是台灣未來機會之窗」，剛剛坐在林百里旁邊，林說的一句話更精簡，「AI力就是國力」；這是更加重要，自己的觀察也是如此。

他說，人工智慧愈來愈生活化，從看到AI打敗世界圍棋冠軍時，受到很大的驚嚇；到後來OPEN AI也能打敗電競冠軍，ChatGPT也逐漸改變人類生活。

他提出兩點認為，第一人工智慧要更加發展，需要大量運算、晶片、ICT產業配合，而這對ICT產業實力堅強的台灣是很好的機會。第二則是地緣政治的變化，全世界也在尋找可信賴的供應鏈，台灣是民主國家、ICT產業那麼強，自然而然全球產業鏈因為地緣政治重組，台灣地位會越趨重要、機會之窗會越開越大，國力會越來越強。

他說，自己在行政院長任內推動人工智慧行動方案，四年計畫已經完成，相信大家努力下，也會台灣人工智慧打下基礎。

對於未來，賴清德認為，第一台灣應該要擁有自己的人工智慧對話引擎，全世界有2億多人使用生成式AI、5000萬人是重度使用者，愈來愈多國家都企圖建立屬於自己的對話引擎，台灣也不能例外，特別在醫療、法律等，才不會用別人的對話引擎反而把自己的資訊全部都公開。

賴清德接著說，除了法令要保障支持，也要有秉持民主精神，「人工智慧是一把神兵利器」，讓每個不同背景的人都有機會可以接觸學習，這是政府的責任，從而提升競爭力。

最後一點他說，人工智慧帶動經濟發展，而發展也是包容性成長，要能兼顧到弱勢的人，讓社會更和諧、更贏得尊敬。