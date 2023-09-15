美國一群共和黨籍資深眾議員今天致函商務部，敦促總統拜登政府制裁華為和中國最大的半導體公司中芯國際（SMIC）。

路透社報導，這些議員包括聯邦眾議院外交事務委員會、能源暨商業委員會、軍事委員會及美中戰略競爭特別委員會的主席。他們敦促商務部停止核發許可證給中芯國際等受到中國政府控制的公司，並說他們要求美方進一步施壓，「向我們的對手進行更有效的出口管制」。

眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）帶頭致函商務部，信中呼籲政府「戰略性地禁止中芯國際生產的半導體進口到美國，尤其是那些對國家安全構成威脅的產品」，並要求當局「對中芯國際與華為高層提出刑事告訴」。

這些眾議員在信中要求商務部「撤銷中芯國際及華為現有的一切許可」。

商務部上週表示，他們正努力取得更多有關那些晶片的「特性和成分」可能違反貿易限制的資訊。

商務部說：「2019年開始實施的限制措施，已讓華為陷入困境，也使（中國）政府產生鉅額成本。」

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週表示，美國政府正致力獲取更多華為晶片資訊。

美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）本月稍早表示，商務部應該擋下所有向華為和中芯國際出口技術的行為。

華為最近開賣Mate 60 Pro手機。分析家認為這款手機內的晶片是中芯國際以突破性技術製造的。

華為2019年5月被美國以國安為由列入貿易黑名單，迫使該公司的美國供應商和其他企業必須先取得特別許可證才能供貨給他們。中芯國際則是因為美方擔心他們會將先進技術轉移給軍事用戶，因此於2020年12月被列入所謂的出口管制實體清單（Entity List）。

路透社先前報導，儘管仍在貿易黑名單上，但華為和中芯國際的供應商已經取得價值數以十億計美元許可證，能把美國的技術賣給這些公司，其中有90%是為了賣東西給中芯國際。