日媒報導，日本執政黨自民黨青年局長、眾議員鈴木憲和內定為農林水產副大臣。鈴木對台灣相當友好，多次率團訪台，上個月率大團訪台，是他第3度拜會總統蔡英文。

日本首相岸田文雄13日開始進行內閣改組，正思考副大臣的人事。

現年41歲的鈴木是日本東北地區山形縣2區選出的眾議員，今年8月20日至23日率領「日本自民黨青年局海外研修團」訪台，團員包括8位國會議員、青年局幹部及地方議員等共65人。

鈴木8月22日晉見蔡英文時表示，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本一貫的立場就是歡迎，為了讓台灣的加入得以實現，自民黨青年局將竭盡所能提供相關協助。

訪團8月23日離台，轉赴帛琉參加台日帛3國國會議員交流活動。

鈴木也曾於今年5月3至7日率眾議員團訪台，5月4日接受副總統賴清德午宴款時，鈴木透露，去年與賴清德會晤後返日，前首相安倍晉三詢問：「賴副總統還好嗎？」他對此記憶猶新，願繼承安倍遺志，為提升日台關係努力。

鈴木說，賴清德一直為日台友好關係、尤其是政治關係發揮非常重要作用，他對此表示感謝。為了把日台友好關係繼承給下一代，希望能繼續得到賴清德的指導。

此外，今年3月9日文化部駐日台灣文化中心舉行台日233位漫畫家所繪製228張簽名板的「漫畫羈絆」台日色紙展開幕式、5月12日觀光局和台灣觀光協會在東京舉辦「2023台灣觀光再啟動」推廣說明會時，鈴木都出席。

鈴木曾是農林水產省職員，2012年12月眾議院選舉時參選，首度當選，至今當選眾議員4次。他曾擔任外務大臣政務官，去年9月起擔任自民黨青年局局長。