澎湃新聞報導，中國大陸國家移民管理局15日在北京召開新聞發布會，宣布將於今年12月1日起，正式簽發啟用新版中華人民共和國外國人永久居留身分證（永居證），同時發布新版永居證式樣。

新版永居證啟用後，現版永居證在有效期內仍可繼續使用，持證人可根據個人需要，適時申請換發新版永居證。

永居證是大陸國家移民管理局對符合條件的外國人批准其在境內永久居留後，為其簽發的法定身分證件。該證作為個人身分證件可單獨使用，持證人可在住宿登記、購買車（船、機）票等需要證明個人身分的場合作為合法憑證，無須再出示其外國護照。

新版永居證在保持現版基本式樣的基礎上，新加入了體現大陸國家標識的五星元素，優化美化版式布局，採用更為先進的防偽技術，改進提升了證件資訊存儲和應用管理服務手段。新版永居證升級技術、增強功能，新證啟用後，持證人可通過互聯網平台線上辦理交通出行、生活消費、金融等私人事務，將進一步便利持證人在境內工作、學習、生活。

大陸國家移民管理局相關負責人稱，啟用新版永居證，是服務保障國家高水準對外開放，提升外國人管理服務資訊化水準的實際舉措，有利於提升移民管理服務的品質效率，更好服務海外人才赴中工作、學習、生活，貫徹落實好人才強國戰略。下一步，大陸國家移民管理局將會同有關部門加快推進各相關行業資訊系統、設施設備的匹配性升級改造，拓展應用範圍，提升體驗滿意度，全面順利實現改版永居證的功能目標。