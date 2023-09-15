交通部長王國材(簡立欣攝)

交通部觀光署、氣象署今（15）日升格，不過觀光署擴編100多人，氣象署卻沒有，對此交通部長王國材表示，情況不同，觀光署主要是將海外人力從兼任轉正，氣象署則是花了不少預算購買各類科技儀器。

王國材今天出席氣象署揭牌之前受訪，被問到此次氣象署編制還是500多人，員額未增加，未來是否會擴大編制？王國材表示，之前觀光局國外人力是都是兼任，這次為了要讓國際旅客更多，所以變成正式編組；至於氣象署升格，雖說員額沒增加，而是組織精簡、強化，但是因應數位轉型，氣象署買的很多科技儀器，包括超級電腦或是海象、氣象偵測儀器，預算也非常高。

交通部會全力支持各類科技設備及氣象站的設置，且氣象署的組織是氣象局討論出來，將先以此組織來運作。

另網路上很多人說，氣象預報員是任務性的職員，薪資低，不如正職人員，對此王國材表示，不只氣象預報員，公務人員薪資低是常態，他也看到不少氣象預報員被挖角去電視台，這是人事整體考量。未來是否大幅調高薪資，由人事總處規劃。

王國材並表示，今年600萬旅客來台人次的目標「應該是沒有問題」，預計會在12月中旬達標。