42歲韓國男神趙寅成最近因Disney＋韓劇《MOVING異能》中擁有飛行能力的帥氣「金斗植」一角備受關注，與女主角韓孝周超強的CP感，更是讓劇迷頻敲碗這對螢幕情侶成真。不過韓媒15日驚傳他將跟小1歲前女主播朴善英結婚，雙方公司也立刻出面做出回應。

男方在爆出新聞後，不到1小時就極力澄清，表示趙寅成目前在海外拍攝羅泓軫導演的新電影《Hope》，已跟本人確認，是毫無根據的傳言，也並不是正在戀愛；女方所屬經紀公司SM C＆C則表示，朴善英正和家人旅行中，目前正在和本人確認中，「如果不是事實的話，也不會再特別做出其他回覆」，據韓媒報導，趙寅成確實曾以嘉賓身分作客朴善英主持的廣播節目的《朴善英的Cinetown》，但2人私下並無再見面。

而趙寅成今年暑假大小螢幕都有所斬獲，陸續推出電影《神鬼海底撈》和影集《MOVING異能》，都收穫了極大的回響，實境秀《偶然成為社長3》也將於今年下半年播出。朴善英則是2007年加入SBS電視台成為主播，但在2020年離開公司，被SM C＆C簽下，目前手上有主持《Golf King》等多個節目。