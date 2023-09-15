公費流感疫苗即將在10月2日開打，每年校園大規模接種前，家長都須先填寫流感疫苗接種意願書，但疾管署近期出包，誤植為111年度版本。疾管署原估計影響人數高達100萬人，但經過系統調查，實際簽署完成、得重新填寫的人數有23萬人。疾管署副署長曾淑慧今再度親上火線，解釋是新系統上線才會出現失誤，呼籲家長同意讓孩子接種疫苗，若來不及填寫，在接種的現場也可現填現打。

接種流感疫苗前，學校會提供家長意願書的QRcode，家長只要掃描，就可以看到接種意願書內容。曾淑慧表示，接種意願書中，會告知家長什麼是流感、流感的傳播方式、接種疫苗的重要性、疫苗成分、接種劑量、保護力、禁忌、副作用、如何預防暈針反應等。

曾淑慧表示，今年度的接種意願書與去年不同，加入了接種疫苗後要注意的事項，希望提供更完整的資訊，讓學童得到最好的保護。由於流感病毒一直在變異，疫苗株也會跟著修正，今年的疫苗株與以往不一樣，雖然同樣包含A、B兩種，但是今年的A型是2022年的維多利亞病毒株，去年的則是2019年的維多利亞病毒株。

今年的公費流感疫苗除國光、賽諾菲、東洋外，多了一家高端，共採購約700萬劑疫苗，將依到貨順序提供接種。曾淑慧表示，往年疾管署都會提醒蛋過敏的民眾，要在門診、住院的時候告知過敏史，也希望接種後觀察半小時，沒有不適再離開。然而目前已很多研究指出，雞蛋過敏不會影響流感疫苗的過敏反應發生率，也就是有過敏、沒過敏者的機率一樣，因此國際上已建議把蛋過敏的注意事項移除，這是今年與以往的不同之處，民眾即便有雞蛋過敏，也能安心接種流感疫苗。

針對此次的出包，曾淑慧表示，政府還在檢討中，因前2年仍在試辦，今年才擴大實施，在9月新系統上線之際，有很多要修正的地方，才會誤植了去年的意願書。政府希望將意願書電子化，減少浪費，才會特別規劃了這個系統，疾管署也和各方討論，希望讓系統更加人性化，讓使用者更方便。

曾淑慧提醒家長，若對流感疫苗有什麼問題，建議撥打1922，獲取詳細說明，希望家長站在保護學童的立場，同意孩子接種流感疫苗。如趕不及填寫，也可在集體接種時現填現打，但為了行政作業，還是希望家長及早填寫意願書。