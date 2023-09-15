勤業眾信昨終止民眾黨「第三方檢舉平台」服務委任，民眾黨稱其受到政治壓力，對此，勤業眾信昨晚再發聲明稱，終止委任是因服務範圍超出原意，並無政治壓力。民眾黨團副主任、發言人楊寶楨今表示，勤業眾信最後沒出席記者會，可能是因相關的不知名壓力或輿論壓力，對此都尊重，至於民進黨發言人張志豪要民眾黨主席柯文哲道歉，但一開始造謠、潑髒水的就是張志豪，要不要道歉？

楊寶楨說，其實非常清楚，民眾黨與勤業眾信最後都有簽訂合約，本來勤業重信也說會派代表參加記者會，但因為後來可能受到一些相關的不知名壓力、或是輿論壓力，所以後來沒有出席，那民眾黨也都尊重，因為勤業眾信可能也算是這一次風波的受害者。

楊寶楨表示，民進黨發言人張志豪昨天還說，柯文哲要不要出來道歉，但勤業眾信都已經出來發聲明稱跟政治的介入沒有關係，張志豪才是要不要道歉？

楊寶楨批，最剛開始就是張志豪在那邊亂造謠，說勤業眾信就是柯文哲的東廠，這才應該要道歉，現在還反過來叫人家道歉，真的非常的荒謬。她說，民進黨不要一直想要用帶風向、 甚至潑髒水的方式，最後再反過來裝無辜，這種套路大家已經看多，也不會接受。