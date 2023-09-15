台東縣議員及農民今天呼籲中央，鳳梨釋迦災損可從寬、從速、免勘災。（蔡旻妤攝）

台東縣議員楊招信(中)今天呼籲中央，鳳梨釋迦災損可從寬、從速、免勘災。（蔡旻妤攝）

台東縣青農聯誼會長謝宗憲（左）今天呼籲中央讓鳳梨釋迦災損可從寬、從速、免勘災。（蔡旻妤攝）

颱風海葵日前侵襲台東，農業部日前宣布台東香蕉、柑橘類、大目釋迦農損免現勘，其中不包含損失嚴重的鳳梨釋迦。

台東縣議員率農民陳情 盼鳳梨釋迦災損免勘查

台東縣農會理事長、台東縣議員楊招信和縣議員翁麗吟、民進黨提名立委參選人賴坤成今天和20餘位農民到台東縣議會陳情，台東縣長饒慶鈴也到場關心，希望鳳梨釋迦災損可從寬、從速、免勘災，讓農民早點復災。

東河果農說，果樹葉子都掉光光了，今年就沒有收成，加上鳳梨釋迦可外銷，他說，樹上都沒有東西是要怎麼外銷呢？而鳳梨釋迦1年採收1次，等於到過年都沒有東西可收成，加上大顆的釋迦都被颱風打掉了，若要現勘根本看不出有農損。

楊招信表示，這次颱風海葵造成台東農作物受損相當嚴重，也達到中央天然災害的救助辦法，大目釋迦損失達到20％就免勘查，但鳳梨釋迦損失更嚴重達到30％至50％，希望能從寬、從速，比照大目釋迦免初勘，讓農民儘快恢復果園。

拿起受損的釋迦果，台東縣長饒慶鈴強調鳳梨釋迦的嚴重性不少於大目釋迦，她說「要是這賣得出去，我頭給你」請農業部等相關單位下次現勘受災果園不要只看長大掉在地上的落果、躺下的果樹，還有很多是剛開始要成長、被泡在水裡長不大的果子，呼籲中央對農民心要軟、手要寬。

台東縣議長吳秀華說，議會的立場是與農民站在一起，希望中央看到台東慘況，從寬從速幫助農民朋友。