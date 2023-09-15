副總統賴清德今出席出席「2023台灣人工智慧年會開幕式」；飄著濃濃選舉味；中研院長廖俊智一度口誤，把賴清德說成「總統」；隨後致詞的國科會主委吳政忠則說，「剛剛廖院長叫錯了，那是明年才叫的」；他還說，台灣自己的對話引擎名稱叫做「Trustworthy AI Dialog Engine，TAIDE」，中文就叫做「可信賴對話引擎」，「你們沒有鼓掌一下」。

吳政忠還表示，大家不能一窩蜂去問 ChatGPT，一問資料就會在它引擎裡，未來各國都會有自己的引擎，台灣也會把這個引擎開放，可讓各行各業讓大家在上面蓋房子，這是一定要有的通用引擎，公私協力下，年底就會問世，開放給全台灣需要的產業。

賴清德也是台灣人工智慧學校榮譽校友，今天出席「2023台灣人工智慧年會開幕式」，他則稱廣達董事長林百里是「學長」。

國科會主委吳政忠致詞時指出，2018年時，賴清德是行政院長，「AI行動計劃」就是從賴清德開始，人工智慧學校過去五年多，幫台灣訓練超過一萬人的人工智慧大軍團，這個大軍團，是台灣邁向未來10年、20年、30年非常重要的支柱。

他說，在座各位也都是一萬大軍的成員，到去年年底OPEN AI ChatGPT出來，又是一波人工智慧的浪潮，這一波比五年前那波更劇烈，對整個國家社會影響更大，不只是科技跟產業，對所有的人文、社會、法律、法規等道德思考，全面在翻轉，這也是為什麼各國領袖從去年11月都開始睡不著。

他說，台灣沒有落後，他跟副總統報告，今年2月時他就說過，台灣不能沒有自己的對話引擎，3月就把全台灣，包括在座很多先進，集結起來，做一個台灣自己的對話引擎，名稱叫做「Trustworthy AI Dialog Engine，TAIDE」，中文就叫做「可信賴對話引擎」，「你們沒有鼓掌一下」。

他強調，未來是黃金新創10年，加上全世界都想跟台灣合作，各行各業都會有新創機會，在正副總統及行政院院長陳建仁支持下，下年度也編了120億元預算在晶片加上人工智慧驅動台灣產業創新。